Ömer Bolat'tan KKTC'ye destek: Ekonomisinin güçlenmesi için yanında olacağız

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fuarda 17 stanttan oluşan KKTC pavilyonunu da ziyaret etti.

Bakan Bolat, burada açıklamalarda bulundu.

"KIBRIS MUTFAĞINI, GIDA ÜRÜNLERİNİ TANITAN LANSMAN YAPILDI"

Bolat, KKTC’li üreticilerin Türkiye’deki prestijli fuarlara katılımlarına destek verdiklerini ifade etti.

Bakan Bolat, ‘‘Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile iş birliğimiz gereği KKTC’nin üreticilerine Türkiye’deki prestijli fuarlarda destek sağlıyoruz. Bu fuarda da 17 standlı pavilion açıldı. Kıbrıs mutfağını, gıda ürünlerini tanıtan lansman yapıldı.

İlgiyle takip ettik, bu fuarda olmalarından dolayı KKTC’ye teşekkür ediyoruz. KKTC’den gelecek yıl daha büyük katılım bekliyoruz. Bundan önce 4 fuara katılımı biz organize ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

"KIBRIS TÜRKLERİ TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ ALTINDA KIYAMETE KADAR ADADA VAR OLACAKLAR"

KKTC’nin üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için destek sağlayacaklarını ifade eden Bakan Bolat, şöyle konuştu: