Ömer Bolat'tan YOİKK 2025 Yılı Eylem Planı değerlendirmesi

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı içinde 39 somut eylem yer aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Yılı Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YARINLARI İÇİN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, ülkenin yatırım ortamını daha şeffaf, daha erişilebilir ve yatırımcılar için daha cazip hale getirmek amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını belirten Bolat, "Yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesi, özel sektör dinamizminin desteklenmesi, uzun vadeli istihdam fırsatlarının güçlendirilmesi ve ihracat kapasitemizin artırılması, güçlü Türkiye'nin güçlü yarınları için öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bolat, bu hedeflerle hazırlanan ve kamu-özel sektör işbirliğiyle şekillendirilen YOİKK Eylem Planı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilmiş olan toplantıyla, bugün itibarıyla milletin ve tüm yatırımcıların istifadesine sunulduğunu anımsattı

"39 SOMUT EYLEM, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA KAVUŞMASINA ÖNCÜLÜK EDECEKTİR"

Plan içinde yer alan başlıklara işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

Sanayide dönüşüm, yeşil enerji ve iklim, dijital ekonomi düzenlemeleri, lojistik ve iletişim altyapısı, teknogirişim ekosistemi, nitelikli iş gücü, yatırım kolaylığı ve öngörülebilirliği, başlıklarında yer alan 39 somut eylem, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına öncülük edecektir.

"HEDEFİMİZ, İHRACATIMIZI ARTIRAN BİR EKONOMİK EKOSİSTEMİ HEP BİRLİKTE İNŞA ETMEK"

Bolat, Bakanlık olarak bu plan çerçevesinde, Avrupa Birliği Ticari Sır Direktifi'ne ve dijital ekonomi mevzuatlarına uyum, elektronik imzanın etkin kullanımına yönelik düzenlemeler, dijital girişimcilik ve şirket kuruluş süreçlerinin kolaylaştırılması, ihracat finansman sisteminin güçlendirilmesi gibi pek çok alanda önemli görevler üstlendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: