Öncü veriler ikinci çeyrek büyümesine dair iyimserliği artırdı

Türkiye'de aşılamanın ivme kazanması, kısıtlamaların kaldırılması ve dış talepteki toparlanmanın etkisiyle büyüme patikasına ışık tutan öncü göstergelerde yüksek seviyeler görülmeye başlandı.

Türkiye ekonomisi ile ilgili son verileri analistler değerlendirdi.

Son 1,5 yıllık süreçte Türkiye'nin coğrafi konumu, lojistik ağları, aksamayan tedarik zinciri, acil durumlara müdahale kapasitesi, sağlam sağlık sistemi ve kriz yönetme becerisi gibi daha birçok unsurla birlikte avantajlı konuma geldiği görüldü.

KAPASİTE KULLANIM ORANI ARALIK 2019'DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

Türkiye, 2020 yılının zorlu salgın şartlarına rağmen yüzde 1,8 büyüme başarısını gösterirken, 2021'in ilk çeyreğinde de yüzde 7'lik yüksek bir büyüme performansı sergiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıkladığı verilerine göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) de haziranda 113 ile Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, son haftalarda yoğun aşılama hareketinin başlaması, kısıtlamaların kaldırılması, ihracattaki artış ve turizm tarafından gelen olumlu sinyallerin etkisiyle ekonomide geleceğe yönelik iyimserliğin arttığını belirtti.

AÇIKLANAN EKONOMİK VERİLER İYİ GELDİ

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, KKO ve RKGE verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, haziran ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranının geçen yılın aynı ayının 10,6 puan üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış kapasite kullanımının da belirgin yükseldiğini ifade eden Bürümcekçi, haziran ayında yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşen arındırılmış KKO'nun Şubat 2020’den bu yana görülen en yüksek değere ulaştığını kaydetti.

“YÜZDE 5,5 OLAN 2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE YUKARI YÖNLÜ RİSKLER BELİRGİN ARTTI”

Bürümcekçi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Gerek sanayi üretimi endeksinde gerekse milli gelir serisinde gelinen tarihi yüksek seviyeler, yılın kalan döneminde bir ivme kaybı olsa bile mekanik olarak karşılaştırmanın yapılacağı 2020 yılı aynı dönemlerine göre büyümenin yine gücünü koruyacağını gösteriyordu. Örneğin, yılın geri kalan döneminde çeyrekten çeyreğe değişimlerin yatay olduğu bir senaryoda 2021 yılı milli gelir büyümesi yüzde 7,5 olarak gerçekleşmekte. Öte yandan, ikinci çeyrekte PMI ve RKGE endekslerinin ima ettiği üzere çeyrekten çeyreğe daralma gözlense bile, salgının ilk dalgasının yarattığı baz etkisi nedeni ile yüzde 20'ye yakın çift haneli büyüme görülmesi söz konusu olacak. Buna karşılık, haziran gerçekleşmesi ikinci çeyrek ortasında görülen ivme kaybının ılımlı kaldığını ve takip eden çeyreklere taşınması olasılığının şu an için düşük kaldığını gösterdi. Son dönemde finansal koşulların belirgin sıkılaşmasına rağmen salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile iç talebin toparlandığı gözlenirken, dış talebin küresel aktivite nedeni ile güçlü seyretmeye devam etmesi büyüme eğilimine destek vermektedir. Bu doğrultuda yüzde 5,5 olan 2021 yılı büyüme beklentimizin üzerinde yukarı yönlü risklerin belirgin arttığını belirtmeliyiz."