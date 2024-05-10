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Ons altın artışa geçince yurt içindeki gram altın da yükseldi

Ons altın artışa geçince yurt içindeki gram altın da yükseldi Ons altın dünkü 2 bin 317 dolarlık seviyesini bugün 2 bin 363 dolara çıkardı. Yurt içinde gram altın ise dünkü 2 bin 400 liralık seviyeden 2 bin 453 liraya çıktı.