Ons altın artışa geçince yurt içindeki gram altın da yükseldi

AA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylülde başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürmesiyle altının onsu değer kazandı.
Ons altın güçlenerek dün yüzde 1,6 değer kazanırken, yeni günde 0,4 artışla 2 bin 357 dolardan alıcı buldu. Ons altın şimdi ise gücünü daha da artırarak güne 2 bin 363 dolardan devam ediyor.
Ons altındaki değer kazancı yurt içindeki altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdi.
Altın fiyatları:
İstanbul Kapalıçarşı'da yurt içindeki altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 453 lira
Çeyrek altın: 4 bin 160 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 964 lira
Tam altın: 16 bin 654 lira
Yarım altın: 8 bin 328 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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