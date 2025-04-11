Ons altından yeni rekor! Gram altın tekrar 4 bin liraya yaklaştı

Özel Haber

Ons altın, ABD başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri etkisiyle ve değişen kararların beslediği belirsizlik ortamında rekorlar kırmaya devam ediyor.

Bunda altının halihazırda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri olmasının rolü büyük.

Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili.

YENİ GÜNDE YENİ REKOR

Ons altın haftanın son gününe de yeni rekorla başladı.

Son 3 iş gününde de yükselen altının ons fiyatı 3 bin 220 dolara çıkmasının ardından, 3 bin 213 dolarda dengelendi.

Yurt içinde altın fiyatları da ons altına paralel hareket ediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 909 lira

Çeyrek altın: 6 bin 630 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 14 lira

Tam altın: 26 bin 523 lira

Yarım altın: 13 bin 247 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 37,9200'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,0652 seviyesinden işlem görüyor.

Dünyada dolar değer kaybetmeye devam ederken piyasalarda dövizde son durum şöyle:

Dolar: 38,0652 lira

Euro:43,1192 lira

Sterlin:49,5390 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasının ien fazla işlem göre para birimi olan Bitcoin, yüzde 1,33 ve 1.093,7 dolar düşüşle 81 55,1 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 62,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD İLE ÇİN ARASINDA TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin, aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükseltmiş, Trump da buna cevaben gümrük tarifesini yüzde 125'e çıkardığını duyurmuştu.

Çin, Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını vermişti.

Bu arada, Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirmişti.