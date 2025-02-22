Önümüzdeki hafta yurt içinde büyüme verileri takip edilecek

AA

Yurt içinde geçen hafta düşüş eğilimi öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,79 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlarken, gözler büyüme verilerine çevrildi.

2024'ÜN SON ÇEYREĞİNDE EKONOMİNİN YÜZDE 2,98 ARTMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Şubat haftasında, bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

MORGAN STANLEY’DEN TÜRK LİRASI İÇİN OLUMLU GÖRÜŞ

Buna ek olarak, Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayımladı. Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

DOLAR/TL

Bununla birlikte dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 36,4560'tan kapattı.

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ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN GÜNDEMİ

Yurt içinde gelecek hafta pazartesi Reel Kesim Güven Endeksi, kapasite kullanımı, perşembe Ekonomik Güven Endeksi, dış ticaret dengesi, cuma büyüme ve işsizlik oranı takip edilecek.