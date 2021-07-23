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    Ordu'da fındık hasattan önce tezgahlarda satışa çıktı

    Ordulu üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda kilosu 20 liradan yaş fındık satışına başladı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 13:16
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    Ordu'da fındık hasattan önce tezgahlarda satışa çıktı

    Ordu’da fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 20 liradan müşterilere sunuyor.

    HASAT SEZONUNA 2 HAFTA KALDI

    Fındık hasat sezonuna yaklaşık 2 hafta kalırken, tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını, günlük kimi zaman 40 kilogram satış yaptıklarını belirttiler.

    SEZON ÖNCESİ SATIŞ

    Kara yolu kenarına yıllardır tezgah açarak yaş fındık satışı yapan Kadir Aktaş, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.

    Ordu'da fındık hasattan önce tezgahlarda satışa çıktı ViDEO

    Ordu da fındık hasattan önce tezgahlarda satışa çıktı #1

    “İKİZ FINDIK CİNSİNİ VERİYORUZ”

    Olgunlaşan fındıkları toplayıp sattıklarını ve yoldan geçen gurbetçilerin talep gösterdiğini söyleyen Kadir Aktaş, “Her fındık olmadı, ikiz denilen bir fındık cinsi var, onu satıyoruz. Talep var.

    Ordu da fındık hasattan önce tezgahlarda satışa çıktı #2

    “YOLCULAR VE GURBETÇİLER ALIYOR”

    Yolcular alıyor, yoldan geçenler alıyor, gurbetçiler ve fındığı olmayanlar alıyorlar. Kilogramını 20 liradan veriyoruz. Günlük yaklaşık 10 saat burada bekliyoruz. Günlük ortalama 30-40 kilogram kadar satış yapıyoruz ama değişkenlik gösteriyor.” dedi.

    Ordu da fındık hasattan önce tezgahlarda satışa çıktı #3

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