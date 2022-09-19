Ordu’da palamudun tanesi 20 liraya düştü

Av sezonu başladı. palamutlar kilosu 50-60 liradan tezgahlarla buluştu. Günler ilerledikçe palamudun fiyatı 20 liraya kadar geriledi.

Karadeniz açıklarında avlanan balıkçılar teknelerinde balık kasaları ile geri dönüyor. Karadeniz’de palamut bereketi yaşanıyor.

Palamut bereketi

Karadeniz’e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla dolarken, binlerce kasa palamutla geri dönen balıkçılar sezonun bereketli sürdüğünü belirtiyor.

Palamudun tanesi 20 lira

Bu sezon bol avlanan palamut balığının tanesi 20 liradan satılıyor.

Tezgahlardaki yazılar gülümsetiyor

Balıkçılar, tezgahlarındaki ilginç yazılar müşterilerin dikkatini çekiyor.

Balıkçılar tarafından yazılan yazılarda, "Onların S 400'ü varsa bizim de palamudumuz var.", "Deniz füzeleri gelmiştir." gibi yazıları müşterilerin tebessüm etmesine neden oluyor.

"Fiyatlar uygun"

Balıkçı Uğur Aygün, “Palamut bu dönemde denizden fışkırıyor desem yeridir. Tanesini 20 liradan satıyoruz ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bizler de insanların dikkatini çekmek için farklı sloganlar işyerimize asarak onları tezgahlarımıza çekiyoruz. İlgi de gördü ve bundan sonra slogan üretmek için de çalışmalarımızı yapacağız. Palamutta fiyat gayet uygun.” dedi.