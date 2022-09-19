Petrol
88.98
-2.59%
Euro
18.3033
0.11%
Dolar
18.2975
0.23%
Altın
979.94
-0.36%
Borsa
3283
0.00%
Bitcoin
355.857
-3.85%
BTXN Coin
8.08
6.45%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Ordu’da palamudun tanesi 20 liraya düştü

    Av sezonu başladı. palamutlar kilosu 50-60 liradan tezgahlarla buluştu. Günler ilerledikçe palamudun fiyatı 20 liraya kadar geriledi.
    • 19.09.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu’da palamudun tanesi 20 liraya düştü

    Karadeniz açıklarında avlanan balıkçılar teknelerinde balık kasaları ile geri dönüyor. Karadeniz’de palamut bereketi yaşanıyor.

    Palamut bereketi

    Karadeniz’e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla dolarken, binlerce kasa palamutla geri dönen balıkçılar sezonun bereketli sürdüğünü belirtiyor.

    Palamudun tanesi 20 lira

    Bu sezon bol avlanan palamut balığının tanesi 20 liradan satılıyor.

    Tezgahlardaki yazılar gülümsetiyor

    Balıkçılar, tezgahlarındaki ilginç yazılar müşterilerin dikkatini çekiyor.

    Balıkçılar tarafından yazılan yazılarda, "Onların S 400'ü varsa bizim de palamudumuz var.", "Deniz füzeleri gelmiştir." gibi yazıları müşterilerin tebessüm etmesine neden oluyor.

    palamut

    "Fiyatlar uygun"

    Balıkçı Uğur Aygün, “Palamut bu dönemde denizden fışkırıyor desem yeridir. Tanesini 20 liradan satıyoruz ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bizler de insanların dikkatini çekmek için farklı sloganlar işyerimize asarak onları tezgahlarımıza çekiyoruz. İlgi de gördü ve bundan sonra slogan üretmek için de çalışmalarımızı yapacağız. Palamutta fiyat gayet uygun.” dedi.

    palamut

    palamut

    palamut

    palamut


    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Altının gramı 976 lira seviyesinde
    Ekonomi

    Altının gramı 976 lira seviyesinde

    Kaçak otomobil çetesi çökertildi
    İç Haber

    Kaçak otomobil çetesi çökertildi

    Görüş Bildir