Organize tarım bölgelerindeki projelere 6 milyar liralık kredi ve hibe desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de organize tarım bölgesi (OTB) sayısının artırılması ve bu bölgelerin ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimi artırmak üzere tesis edilen organize tarım bölgeleriyle, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin tüketicilere uygun şartlarda, uygun fiyatlarda ulaştırılması amaçlanıyor.

61 OTB PROJESİNİN YATIRIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'de 42 ilde 61 OTB projesinin yatırım çalışmaları sürerken bu bölgelerden 45'ine tüzel kişilik kazandırıldı.

Tüzel kişilik kazanan OTB'lerin 20'si hayvansal, 24'ü bitkisel üretim ve 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyette bulunacak.

Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren bölgelerin 15'i ise 'jeotermal sera organize tarım bölgesi' statüsünde yer alıyor.

13 BÖLGEDE FAALİYETE GEÇİLDİ

Altyapı çalışmaları tamamlanan 14 OTB'nin 13'ünde üretime geçildi.

Bu bölgeler, Ankara-Çubuk, Gaziantep-Oğuzeli, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ-hayvan ürünleri, Eskişehir-Beylikova, Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler, Samsun-Bafra, Zonguldak-Çaycuma, Kars ve Elazığ-Cevizdere olarak sıralandı.

Malatya-Yazıhan Besi OTB'de yatırımcıların üstyapı inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Ağrı-Diyadin, Kastamonu-Devrekani, İzmir-Dikili, Adana-Karataş, Erzincan, İzmir-Bayındır, Balıkesir-Gönen, Kütahya-Simav, Balıkesir-Edremit ve Şırnak-Silopi olmak üzere 10 OTB'de altyapı inşaatları aktif olarak sürüyor.

OTB'LERDE 8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Bugüne kadar faal 13 OTB projesine, güncel fiyatlarla 6 milyar lira tutarında kredi ve hibe desteği sağlandı. Bu OTB'lerde 8 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturuldu.

Bu tarım bölgelerinde yılda 30 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilirken 120 bin büyük başlık besi hayvanı varlığı bulunuyor.

OTB EKONOMİYE YILDA 15 MİLYAR TL KATKI SAĞLIYOR

Organize tarım bölgeleriyle her yıl ekonomiye 15 milyar lira katkı sağlanıyor.

Balıkesir-Gönen'de kurulan bölge, tamamlandığında dünyanın en büyük jeotermal sera organize tarım bölgesi olma özelliğine sahip olacak.

Projenin altyapı inşaatına haziran ayında başlandı.