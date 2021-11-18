Orhan Osmanoğlu'ndan Türk lirası paylaşımı

Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından "Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan Türk parası TL'nin fotoğrafını koyalım, düşmanlar çatlasın" dedi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik, sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir kesim elinizdeki Türk lirasını dolara çevirin derken, bir kesim de dolara inat Türk lirası paylaşın diyor.

'TÜRK LİRASI FOTOĞRAFI PAYLAŞIN'

Sultan Abdulhamid Han Torunu Osmanoğlu Yardımlaşma Dernek Başkanı Orhan Osmanoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Elinizdeki dolarları bozdurun diyen Osmanoğlu, sosyal medyadan inadına Türk lirası paylaşımı yapın çağrısında bulundu:

"DÜŞMANLAR ÇATLASIN"

"Dolar 1.5 olacak demiştik. Bozun bozun Allah’ın izniyle bu para tedavülden kalkacak. Belki ben görmem ama olacak. Paramızı sevin nefret etmeyin. Yaşasın Türk Lirası.

Buraya , Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan TÜRK PARASI TL paranın fotoğrafını koyalım . Düşmanlar çatlasın"

