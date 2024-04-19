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Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını artırdı: Gram altın 2 bin 494 lirada

Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını artırdı: Gram altın 2 bin 494 lirada Altının fiyatı, İsrail'in Filistin saldırıları ile başladığı yükselişini, İran'ın İsrail'e saldırıları ise sürdürdü. Ons altın 2 bin 389 dolardan işlem görürken gram altın da 2 bin 494 liradan satılıyor.