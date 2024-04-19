Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını artırdı: Gram altın 2 bin 494 lirada
ensonhaber.com

Altının ons fiyatı; Orta Doğu'daki gerilimler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarını belirsizliği, merkez bankalarının altın alması nedenleriyle yükselişini sürdürüyor.

Dolar endeksi yeniden 106 seviyesinin üzerine yerleşirken, altının ons fiyatı da Orta Doğu'daki gerilimin güvenli liman arayışlarını desteklemesiyle yüzde 0,2 artışla 2 bin 383 dolardan alıcı buldu.

Ons altın 2 bin 389 dolarda

Ons altın, günün ortasında 2 bin 389 dolara kadar yükseldi.

Altının ons fiyatının artması nedeniyle yurt içindeki serbest piyasada da altının gramı 2 bin 494 liraya çıktı.

Piyasada altın fiyatları

Gram altında zirve 2 bin 500 liraya olmuştu. İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 494 lira

Çeyrek altın: 4 bin 229 lira

Cumhuriyet altını: 17 bin 232 lira

Tam altın: 16 bin 901 lira

Yarım altın: 8 bin 459 lira

Döviz fiyatları:

Dolar: 32,5986 lira (Yüzde 0,38 arttı)

Euro: 34,8266 (Yüzde 0,27 arttı)

Sterlin: 40,5387 (yüzde 0,28 arttı)