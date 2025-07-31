Orta Koridor demir yolu kapasitesi artıyor: Türkiye ve Kazakistan'dan ortak hamle

Ulaşım alanında uluslararası paydaşlarla ortak çalışmalar verimli olmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyareti kapsamında iki ülke arasında lojistik alanında önemli bir iş birliğine gidildiğini bildirdi.

İki ülke arasında "Orta Koridor Demiryolu Güzergahı Üzerinden Yük Taşımacılığı için İş Birliği ve İş Geliştirme Anlaşması" imzalandığını anımsatan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın, Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Talgat Aldybergenov, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile Türkiye'den Pasifik Eurasia Lojistik AŞ ve Kazakistan'dan KTZ Express şirketlerinin katılımıyla imzalandığını aktardı.

"TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA DÜZENLİ BLOK TREN SEFERLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Anlaşmanın önemine işaret eden Uraloğlu, "Kazakistan'la Orta Koridor'a ilişkin imzaladığımız demir yolu anlaşmasıyla, bu güzergahtaki demir yolu yük taşımacılığının hacim ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenli blok tren seferleri başlatacağız. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden yük trafiği artırılacak. Çin-Avrupa ve Çin-Afrika güzergahlarında iki yönlü taşımacılık geliştirilecek. Rekabetçi tarifeler oluşturulacak, çok modlu lojistik altyapılar güçlendirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İPEK YOLU

Uraloğlu, modern İpek Yolu niteliğindeki Orta Koridor'un güçlendirilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarına da dikkati çekti.

ORTAK YATIRIM

Anlaşma kapsamında dijitalleşme, gümrük kolaylığı ve ortak yatırımlar alanlarının da yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: