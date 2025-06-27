ÖSYM'den yeni dil sınavı: e-TEP

E-TEP uygulamasında son aşamaya gelindiği, uygulamanın okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşacağı belirtildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve TOEFL, IELTS ve PTE standartlarında olması hedeflenen Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) uygulamasını, 19 Temmuz'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Uygulamanın, İngilizce dil becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metni (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) ile uyumlu şekilde ölçmeyi ve bu doğrultuda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli ve güvenilir bir İngilizce dil yeterliği sertifikası sunmayı amaçladığı aktarıldı.

ULUSLARARASI DÜZEYDE İLGİ GÖRÜYOR

Açıklamada, e-TEP ile uluslararası düzeyde kabul gören ve saygınlığı yüksek sınavlar olan TOEFL, IELTS ve PTE standartlarında bir uygulamanın Türkiye'ye kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

DÖVİZ SAĞLAYACAK

Uluslararası ölçekteki yerli uygulama ile hem dışa bağımlılığın ortadan kalkacağı hem de yurt dışına kaynak çıkışının önüne geçilmiş olacağı belirtilen açıklamada, yurt dışından adaylar için de tercih edilen sınav uygulaması olması hedeflenen e-TEP'in Türkiye'ye döviz girişine de önemli oranda katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

DÖRT MERKEZDE GERÇEKLEŞECEK

Açıklamada; Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek e-TEP başvurularının 30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden alınmasının planlandığı bildirildi.

"GÜÇLÜ BİR KURAMSAL ALTYAPI VE STANDARDİZASYON İMKANI SAĞLAMAKTA"

ÖSYM'nin, dünyada küresel dil haline gelmiş olan İngilizcenin ölçümünde modern gelişmeleri uygulamayı ve yansıtmayı planladığını aktaran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmiştir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni'ni referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

4 DİL TEMELİNDE ÖLÇME

İngilizcenin dört dil becerisi temelinde ölçülmesinin yalnız modern küresel teori ve pratiği yansıtmanın yanı sıra Türkiye'deki dil öğretimi yöntem ve teknikleri üzerinde de olumlu bir etki yapacağını vurgulayan Ersoy, sınavın ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

B1-B2-C1 DÜZEYİNDE ÖLÇÜM YAPILACAK

Ersoy, şunları kaydetti: