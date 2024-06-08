Oto ekspertizde aynı hizmete farklı fiyat sorunu yaşanıyor İkinci el otomobil alım satımında rutin işlemlerden biri haline gelen ekspertiz uygulamalarında özellikle fiyat farklılığından dolayı şikayetlerin arttığı belirtiliyor.

AA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, oto ekspertizinde verilen hizmetler ve fiyatların ciddi farklılıklar gösterdiği yönünde şikayetlerin arttığını belirtti.

Türkiye’de 70 bin motorlu araç satıcısını temsil eden ve 60 ilde faaliyet gösteren oto galeri derneklerinin çatı kuruluşu olan Federasyon'un sektörü etkileyen, hem satıcıları hem de alıcıları ilgilendiren sorunlarla ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Erkoç, son dönemde yüksek ve birbirinden farklı ekspertiz ücretleri konusuyla ilgili önemli ölçüde şikayet aldıklarını bildirdi.

"Farklı fiyat uygulamaları yapıldığına dair çok sayıda bildirim almaya başladık"

Erkoç, oto ekspertiz uygulamalarının, sektörde oto alım satımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

İkinci el otomobil alım satımında zorunlu hale gelince daha da önem kazandı. Ancak son dönemde farklı fiyat uygulamaları yapıldığına dair çok sayıda bildirim almaya başladık. Aynı işlemlerin farklı fiyatlarla yapıldığına, hatta bazen de aynı şirketin farklı şubelerinde bile fiyat farklılıkları oluşabildiğine dair. Bu konuda mağduriyetlerin de önüne geçilmesi elzemdir.

"Aynı işlem bir yerde 1.00 lira başka yerde 3 bin lira"

Nitelikli hizmet ve fiyat karmaşası yaşanmaması için oto ekspertiz merkezlerinde belirli standartlar olması gerektiğini belirten Erkoç, şöyle konuştu:

Baktığınız zaman aynı işlemlerin bir yerde 1.000 liraya bir başka merkezde de 3 bin liraya yapıldığını görebiliyorsunuz.

"Kalite kadar fiyat standardı da önemli"

Kalite standartları ne denli önemliyse fiyat standardı da önemli. Bu konuda kamu otoritelerimizin çalışma yapması ve belli standartları getirmesi vatandaşlarımızın ek külfetlere katlanmasını da önleyeceği gibi vergi kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Nasıl ki araç muayene istasyonları sabit bir fiyat uyguluyorsa ekspertiz merkezleri için de bu faydalı olacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)