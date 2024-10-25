Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına Tokat da dahil oldu

AA

Yüksek hızlı tren (YHT) ağı Türkiye genelinde artmaya devam ediyor.

Hızlı tren konforu Ankara–Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara–Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul olmak üzere 9 şehirde doğrudan yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs bağlantılı ulaşıyor.

Yürütülen çalışmaların ardından, Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği ile Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan hızlı ve konforlu bir şekilde artık yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilme imkanına kavuşacak.

Bilet satışları bugün itibarıyla başladı.

KOMBİNE TAŞIMACILIK

Yeni hizmetle YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak.

Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden alabilecek.

ZAMAN KAZANDIRACAK

YHT seferlerine entegre edilen bu model, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de vatandaşlara zaman kazandıracak. Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunacak.

ANKARA-SİVAS YHT HATTI

Öte yandan Ankara-Sivas YHT hattı, 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.