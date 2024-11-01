Otogaza zam geliyor

Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sebebiyle araç kullanıcıları tarafından akaryakıt fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor.

OTOGAZA 71 KURUŞ ZAM

Edinilen bilgiye göre, otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA METODU

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'DE SON DURUM

01 Kasım 2024 benzin, motorin ve LPG güncel fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 42 lira 91 kuruştan satılıyor.

Motorinin litre fiyatı 42 lira 79 kuruştan satılıyor.

Otogazın litresi 25 lira 13 kuruştan satılıyor.