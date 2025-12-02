Otokar, 83,6 milyon dolarlık COBRA II siparişi aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv sektörü ihracata güçlü destek verirken Otokar da bu destekte önemli rol oynuyor.

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçları için 83,6 milyon dolar tutarında sipariş aldı.

İhraç kayıtlı satış sözleşmesi kapsamındaki araçların, 2025 yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor.

KARA TAŞITLARINDA İHRACAT LİDERİ

Türkiye'nin kara araçları ihracat lideri olan Otokar’ın savunma sanayiinde global bir oyuncu olduğunun altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, “33 binden fazla askeri aracımız 40'tan fazla ülkede aktif olarak görev alıyor. Bu araçlar, zorlu muharebe koşullarından barış güçleri hizmetlerine kadar en zorlu arazilerde yüksek performans ve güvenlik sunarak, en kritik görevlerde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde elde ettiğimiz deneyimleri, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. COBRA II kendi sınıfında dünyanın sayılı araçlarından biri. Türkiye'de ve yurt dışında pek çok farklı görevde başarıyla hizmet veren bir araç.” dedi.

COBRA II 4x4 ZIRHLI ARACI 13 ÜLKEDE GÖREV ALIYOR

1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler’in onaylı askeri araç tedarikçisi olan Otokar’ın COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı, bugün 13 ülkede 20’den fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

40 YILA YAKLAŞAN SAVUNMA SANAYİİ TECRÜBESİ VAR

Otokar’ın 40 yıla yakın savunma sanayii tecrübesi ve kabiliyetleriyle COBRA II, modüler bir platform olarak tasarlandığı için farklı görevlere uygun olarak geliştirilebiliyor.

2013 yılında Otokar askeri ürün ailesine eklenen COBRA II, bugüne kadar kullanıcılarının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 30’dan fazla versiyonda tasarlandı ve üretildi.

COBRA II 4X4 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARACI

COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. EYP tehditlerine karşı üstün koruma sunan COBRA II, yüksek balistik ve mayın koruma özelliği sayesinde de üst düzey güvenlik sunuyor.

COBRA II, farklı silah entegrasyonlarına ve görev donanım ekipman opsiyonlarına sahip olup, en zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlıyor.