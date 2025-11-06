Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 3,8 milyar dolar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 3 milyar 816 milyon dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-ekim dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 34 milyar 19 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

TEDARİK ENDÜSTRİSİNİN DIŞ SATIMI YÜZDE 6 ARTTI

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ekim ayı dış satımı, yüzde 6 artışla 1 milyar 471 milyon dolar oldu.

"Binek otomobiller" ihracatı ekimde yüzde 12 düşerek 1 milyar 159 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 70 artışla 652 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 40 artışla 314 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 18 artışla 181 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 42 ARTTI

Ekim ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat, yüzde 42 artışla 628 milyon dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 4 düşüş ve 450 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise geçen ay yüzde 1,5 artışla 337 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

AB'YE İHRACAT

Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 12 artışla 2 milyar 795 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.