Otomotiv endüstrisinin ihracatı temmuzda yüzde 23 arttı

Otomotiv endüstrisi temmuz ayında ve yılın ilk 7 ayında ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) bir açıklama yaparak, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 838 milyon dolara ulaşan ihracata imza attığını bildirdi.

Otomotiv endüstrisinin ocak-temmuz dönemi ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 23 milyar 822 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 15,4 oldu.

"TEDARİK ENDÜSTRİSİ"

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin temmuz ayı ihracatı 1 milyar 363 milyon dolar oldu.

"BİNEK OTOMOBİL" İHRACATI YÜZDE 4 ARTTI

"Binek otomobiller" ihracatı temmuzda yüzde 4 artarak 1 milyar 204 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 26 artışla 627 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 124 artışla 318 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı da yüzde 260 artışla 223 milyon dolara yükseldi.

ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 69 ARTTI

Temmuz ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 69 artışla 639 milyon dolar oldu.

BİRLEŞİK KRALLIK İKİNCİ PAZAR

Birleşik Krallık 429 milyon dolar ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Fransa'ya ise geçen ay yüzde 48 artışla 427 milyon dolar ihracat yapıldı.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı 103 milyon dolar olarak açıklandı.