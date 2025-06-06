Otoyollarda geçiş ücreti her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollarda geçiş ücretleri belirleme sistemi değiştirildi.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI KADAR ARTIRILACAK

Buna göre, KGM sorumluluğu altındaki otoyolları geçiş ücretlerinde her takvim yılı başında, vergi usul kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı nispetinde fiyat artışı yapılacak.

Önceki fiyat ayarlamaları, yıllık ÜFE değerleri üzerinden yapılıyordu.