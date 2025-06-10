Özbekistan ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası yakınlaşması

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BRICS'e üye ülkelerdeki dolarsızlaşma sürecini desteklemek için 2015’te Yeni Kalkınma Bankası (NDB) kuruldu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Taşkent’te düzenlenecek bir etkinlik için ülkede bulunan BRICS bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff’i kabul etti.

5 MİLYAR DOLARLIK ORTAK PROJELER PAKETİ OLUŞTURULACAK

Görüşmede, Özbekistan ile banka arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele alan taraflar, geçen yıl düzenlenen BRICS zirvesinde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi kapsamında banka yönetim kurulunun gelecek dönemde Özbekistan'ın Yeni Kalkınma Bankasına üyeliğine prensip olarak onay vermesinden ve ilk etapta Özbekistan’a toplam 5 milyar dolarlık ortak projeler paketinin oluşturulmasından duydukları memnuniyeti kaydetti.

SULAMA SİSTEMİ, MADENCİLİK, EĞİTİM, ALTYAPI

Mirziyoyev, ülkedeki sulama sistemlerinin modernizasyonu, madencilik sektörünün geliştirilmesi, özel sektörün finansmanı, eğitim ve altyapı sektörlerinde kamu-özel ortaklığının teşvik edilmesi gibi öncelikli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemini dile getirdi.

Özbekistan, geçen sene Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Etiyopya ve Endonezya’nın üye olduğu BRICS'in ortak ülkesi statüsünü almıştı.

NDB

BRICS, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'na alternatif yaratmak ve üye ülkelerdeki dolarsızlaşma sürecini desteklemek için 2015’te Yeni Kalkınma Bankası'nı (NDB) kurmuştu.