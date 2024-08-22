Özel üniversitelerin zam oranları enflasyon oranı kuralına uymuyor Üniversiteye girmek için sınavlarla mücadele eden öğrencilerin velileri, özel üniversitelere kayıt aşamasında karşılarına çıkan ücret tablosu ile şaşkınlığa düşüyor.

İHA

Özel üniversitelerin ücretleri katlanarak arttı.

Bazı üniversiteler fiyatlarını tercihlerden önce açıklamadığı için öğrenci ve veliler zor durumda kaldı.

Devam sınıflarında ise üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), "enflasyon oranı kadar zam yapılmalı" kararının gözetilmediğini görülüyor.

Bu da öğrenci ve veliler açısından endişe verici bir ortam oluşturuyor.

ZAM ORANI ENFLASYONU AŞIYOR

Yıllık enflasyonun yüzde 60 civarında seyrettiği 2024 Ağustos ayında, özel vakıf üniversiteleri açıkladıkları yeni tarifelerinde, yüzde 95 ile 150 arasında fahiş zam yaptı.

DEVAM MECBURİYETİ OLANLAR ZORDA

Enflasyonun çok üzerinde açıklanan yeni fiyatlar, devam mecburiyeti olan velilerin maddi imkanlarını aşıyor.

KAYIT İÇİN FİYATLAR MAKUL, DEVAM SINIFLARINDA FAHİŞ

İlk kayıt için, girişte makul fiyat veren özel üniversiteler, devam eden yıllarda, uyguladığı fahiş zamlar ile velileri şoka uğratıyor.

YÖK mevzuatı gereği, vakıf statüsündeki özel üniversitelerin, devam eden yıllarda, enflasyon oranında artış yapması belirtilmişken, özel üniversiteler buna uymamaya başladı.

YILLIK 500 BİN TL-2 MİLYON TL

Özel üniversitelerin yıllık öğretim bedelleri 500 bin ile 2 milyon lira arasında değişiyor.

Son 2 yıldır ise, veliler yıllık TÜFE oranını ikiye katlayan zam miktarları ile kayıt yenilemeye mecbur bırakılıyor.

SORUNLAR YETKİLİ MERCİLERE TAŞINDI

Bazı veliler, kayıt paralarının yüksekliğini, CİMER ve mahkemeye taşımaya başladı.

VELİLER SORUNUN ÇÖZÜLMESİNDE DESTEK BEKLİYOR

Üniversitelerin yüzde 95 ile yüzde 150 arasındaki zam oranlarına müdahale edilmesi gerektiğini söyleyen veliler, özel üniversitelerin adeta tekel gibi hareket ettiğini belirtiyor.

KREDİ KARTLI ÖDEME TALEBİ

Orta gelirli aileler, yüzde 50 burslu diyerek vakıf üniversitesine kaydettirdikleri çocuklarını okutamaz hale geldiği belirtilerek şu ifadeleri kullanıyor:

Geçen yıl, birçok kredi kartının 3 ila 9 taksitli ödeme kolaylıkları bu sene kalktı. Birçok aile borçlanarak, çocuk okutmaya çalışıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)