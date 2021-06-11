Pakdemirli'den bitkisel üretim destekleri ödemesi müjdesini verdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin 18 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek Kilis Yukarı Afrin Barajı, İçme Suyu İsale Hattı açılışı nedeni ile bulunduğu Kilis Valiliği'nde yaptığı basın açıklamasında, bitkisel üretim desteği hakkında bilgi verdi.

“2 MİLYAR 550 MİLYON LİRALIK BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMESİNİ ÖDEMEYE BAŞLIYORUZ”

Çiftçiler için beklenen müjdeyi ifade etmek istediğini belirten Pakdemirli, "Önümüzdeki haftadan itibaren bitkisel üretim desteklemesi ödemeleri de yapıyor olacağız. 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklemesini ödemeye başlıyoruz." dedi.

“SERTİFİKALI TOHUM VE ORGANİK GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİNİ DE İÇERİYOR”

Pakdemirli, pamuk, ayçiçeği, koza, aspir, soya, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemelerini kapsayan söz konusu ödemelerin sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini de içerdiğini kaydederek, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını da çiftçilerimize yılın ilk 6 ayında ödemiş olacağız." diye konuştu.