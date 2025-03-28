Paladyum bankacılık sistemine girdi! 28 Mart paladyum gram fiyatı

Özel Haber

Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı da açılabilecek.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi.

Finans dünyasına giriş yapan paladyum fiyatları merak ediliyor.

PALADYUM KIYMETLİ MADENLER ARASINA GİRDİ

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki tebliğde yapılan değişiklikle bankalar; altın, gümüş, platin gibi paladyum alım satımına aracılık edebilecek. Yani Paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri oldu.

PALADYUM FİYATLARI

Paladyum Gram / Türk Lirası

Alış: 1.162,09 TL

Satış: 1.173,53 TL

Paladyum Gr / Dolar

Alış: 30,61 dolar

Satış: 30,90 dolar

Paladyum Kilogram / Türk Lirası

Alış: 1.162,090 TL

Satış: 1.173,530 TL

Paladyum Kg / Dolar

Alış: 30.610 dolar

Satış: 30.900 dolar