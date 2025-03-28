Paladyum bankacılık sistemine girdi! 28 Mart paladyum gram fiyatı

Türkiye'de ve yurt dışında yerleşik kişiler adına altın, gümüş ve platinin yanı sıra paladyum depo hesabı da açılabilecek.
Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi.
Finans dünyasına giriş yapan paladyum fiyatları merak ediliyor.
PALADYUM KIYMETLİ MADENLER ARASINA GİRDİ
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki tebliğde yapılan değişiklikle bankalar; altın, gümüş, platin gibi paladyum alım satımına aracılık edebilecek. Yani Paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri oldu.
PALADYUM FİYATLARI
Paladyum Gram / Türk Lirası
Alış: 1.162,09 TL
Satış: 1.173,53 TL
Paladyum Gr / Dolar
Alış: 30,61 dolar
Satış: 30,90 dolar
Paladyum Kilogram / Türk Lirası
Alış: 1.162,090 TL
Satış: 1.173,530 TL
Paladyum Kg / Dolar
Alış: 30.610 dolar
Satış: 30.900 dolar
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