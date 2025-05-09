Panasonic 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

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Japon Panasonic Holdings, özellikle satış ve arka ofis departmanlarında olmak üzere grup şirketlerindeki işletme verimliliğini gözden geçireceğini açıkladı.

Japon Panasonic Holdings, 10 bin çalışanının işine son vereceğini ilan etti.

Panasonic, reform girişiminin bir parçası olarak bu mali yıl içinde 130 milyar yen yani 896.06 milyon dolar yapısal reform maliyeti oluşmasını beklediğini açıkladı.

SATIŞ VE ARKA OFİS ELEMANLARI ÇIKARTILACAK

Panasonic, özellikle satış ve arka ofis departmanlarında olmak üzere, grup şirketlerindeki işletme verimliliğini gözden geçireceğini açıkladı.

İŞTEN ÇIKARTMALARIN YARISI JAPONYA'DAKİ ÇALIŞANLARI ETKİLEYECEK

Konsolide şirketlerindeki çalışan sayısını azaltacağını açıklayan şirket, işten çıkarmaların yarısının Japonya'daki çalışanlarını etkileyeceğini söyledi.