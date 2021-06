Pandemi sürecinde çağrı merkezleri çalışmaya ara vermedi

Pandemi sürecinde yoğunluk yaşayan bazı sektörlere çağrı merkezi hizmeti vermeye başladı.

Pek çok sektörde iş yapış şekillerini değiştiren pandemi süreci, çağrı merkezi sektöründe de yeni taleplerin ortaya çıkmasına neden oldu.

ÇAĞRI MERKEZLERİ PARDEMİDE HAL HATIR SORMAYA DA BAŞLADI

Çağrı Merkezi, kendi kurumsal müşterileri için, hastalığa yakalanan ya da hastalık riski taşıyan çalışanların takibi konusunu da üstlendi. Çağrı merkezi yoluyla çalışanların durumu an be an izlendi, durumları hakkında bilgi alındı.

HASTALIK, İLETİŞİMİ DEĞİŞTİRDİ

Bu konuda hizmet veren bir çağrı merkezinin direktörü Nuran Şahin, “Pandemi döneminde hizmet verdiğimiz şirketlerimizin, Türkiye genelinde hastalığa yakalanan, hastalık riski taşıyan çalışanları oldu. Bu çalışanların aranması, sağlık durumlarının sorulması ve kuralların tekrar hatırlatılması gibi daha çok sosyal anlamda aramalar gerçekleştirdik.” dedi.

ÇAĞRI MERKEZLERİNİN İŞLERİ ARASINA, ŞİRKET ÇALIŞANLARININ SAĞLIK DURUMUNU ÖĞRENMEK DE EKLENDİ

Pandemi süreci, pek çok işin yeniden tanımlanmasına neden oldu. Bugüne kadar daha çok memnuniyet anketi, tahsilat, yeniden müşteri kazanımı gibi alanlarda faaliyet gösteren çağrı merkezlerinin işleri arasına, şirket çalışanlarının sağlık durumunu öğrenmek de eklendi. Pandemi döneminde hizmet verilen kurumsal şirketler için hastalığa yakalanan ya da hastalık riski taşıyan çalışanların aranması gibi sosyal aramalar da gerçekleştirdi.

SEKTÖR PROFESYONELLEŞİYOR

Türkiye’deki çağrı merkezi sektörünün önemli bir kısmının şirket dışından temin edilen hizmet durumunda olduğunu, şirkete dahil çalışma oranının giderek azaldığını söyleyen Şahin, özellikle pandemi sürecinde yaygınlaşan evden çalışma düzeni sonrası, büyük firmaların bu geçişlerde ciddi sorunlar yaşadığını ve çok zorlandıklarını vurguladı.

“ÇAĞRI MERKEZİ İŞİ, KURUMLARIN YAPTIĞI KENDİ İŞLERİNDEN ÇOK DEĞİŞİK DİNAMİKLERE BAĞLI”

Şahin, “Sektörün, pandeminin de etkisi ile yavaş yavaş dış kaynak kullanımına kaymaya başlayacağını düşünüyoruz. Çağrı merkezi işi, kurumların yaptığı kendi işlerinden çok farklı. Çok değişik dinamiklere, teknolojik altyapıya ve çevresel etkenlere sahip. Dolayısıyla firmaların kendi iş alanlarına yoğunlaşarak, bu tip hizmetlerini profesyonellere daha fazla kaydıracağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

SÜREÇ İNTERNETTEN SATIŞI ARTIRDI

Pandemi sürecinde yoğunluk yaşayan bazı sektörlere çağrı merkezi hizmeti vermeye başladıklarını anlatan Şahin, “Bildiğiniz üzere bu süreçte internet üzerinden alışveriş ciddi oranda arttı. Bu noktada nihai tüketiciye satış sonrası hizmetlere talep de arttı. Birçok yeni müşterimiz artan talebi karşılayamadıkları için ya mevcuttaki şirket içi operasyonlarına ek hizmet aldılar ya da tamamen bize kanalize ederek kendileri asıl işleri ile ilgilenmeye devam ettiler.” diyerek sözlerini sürdürdü.