Paralel araç ithalatında doğru kıymet tespiti için önlem alındı

Otomotivcilerin uzun zamandır gündeme getirdiği distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için karar alındı.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda "paralel ithalat" olarak bilinen, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için önlem alacak.

Paralel ithalat yolu ile yurda getirilen araçların değer tespitinin doğru yapılmamasından kaynaklanan vergiyi de kapsayan kaçaklar yaşanabiliyordu.

AKSESUAR, DONANIM VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARAÇLARIN GÜMRÜK KIYMETİ DOĞRU BELİRLENECEK

Alınacak önlemlerle aracın aksesuar, donanım ve özelliklerine göre gümrük kıymetinin doğru belirlenmesi sağlanacak.

GENELGE KAYINLANDI

Bakanlık tarafından konuya ilişkin, "distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri" konulu bir genelge yayınlandı.

GÜMRÜK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ KİŞİLER GEREKLİ BÜTÜN BELGE VE BİLGİLERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ

Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlü olduğu anımsatıldı.

GÜMRÜK KIYMETİNDE ŞÜPHE OLUŞURSA EK BİLGİ İSTENECEK

Genelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara göre işlem yapılmasının uygun bulunduğu aktarıldı. Söz konusu araç ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı:

- İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek. - Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilerek işlem yapılacak. - İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacak. - Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek. Söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri tamamlanmayacak.

GEREKİRSE YURT DIŞI ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Data kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye göre, diğer uyulacak kurallar şöyle: