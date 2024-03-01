Paris'teki fuarda 990 kiloluk inek 17 bin eurodan alıcı buldu Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'de yapılan haberler gibi Fransa'dan da fiyatı ile şaşırtan bir büyükbaş hayvan haberi geldi. Bu kez tarım fuarında sergilenen "Aquitaine Sarışınları" ırkından gelen inek, Korsikalı bir kasap tarafından satın alındı.

AA

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan önemli bir etkinlik olarak biliniyor. Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan geleneksel fuara, ülkenin cumhurbaşkanı dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.

Fransa'da 60 yıldır düzenlenen geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda 990 kilogram ağırlığındaki inek, yaklaşık 17 bin euroya (576 bin 800 lira) satıldı.

Fuarda büyükbaş hayvanların bulunduğu 1. salonda "Aquitaine Sarışınları" olarak bilinen inek ırkını tanıtan stantta görevli Damien Blanc, 26 Şubat'ta fuarda 990 kilogram ağırlığındaki bir ineğin yaklaşık 17 bin eurodan alıcı bulduğunu ifade etti.

Korsikalı bir kasap satın aldı

Blanc, bu satışla rekor bir fiyata ulaştıklarını anlatarak söz konusu hayvanın, Korsika Adası'nın Porto-Vecchio kentinde gelen bir kasap tarafından satın alındığını belirtti.

İneği alan reklam yapmakta kullanacak

Kasabın, bu ineği dükkanının reklamını yapmak ve vitrininde sergilemek için satın aldığını söyleyen Blanc, bu durumun işini daha iyi yapmasına ve hayvanlarını daha iyi yetiştirmesine teşvik ettiğine dikkati çekti.

Aquitaine sarışını

Blanc, "Aquitaine sarışını güneybatıya ait bir ırk. Büyük hacmi olan bir ırk." diyerek, fuarda bu inekleri ziyaretçilere tanıttıklarını belirtti.

"Bu ırkta kemikten çok kas var"

Tarn vilayetinde hayvan yetiştiriciliği yapan Blanc, "Bu ırkın çok getirisi var, kasaplar mutlular çünkü bu ırkta kemikten daha fazla kas var." dedi.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, 3 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)