Patent başvurularında 2025 ücretleri

AA

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT), 2025'te uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

Kurumun 2025 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

YENİ PATENT VE MARKA TESCİLLERİ

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 67,42 lira, marka tescil ücreti 1.618,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 17,42 lira olarak belirlendi.

TASARIM TESCİLİ

Tasarım tescil başvurularında ise 265,83 lira alınacak.