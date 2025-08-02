Pazartesi günü enflasyon verisi takip edilecek

Gelecek hafta pazartesi günü, enflasyon verileri takip edilecek.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 2,34

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

ENFLASYON YIL SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 30,32

Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

TCMB TOPLANTI ÖZELİ YAYIMLANDI

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantı özeti yayımlandı.

Özette, öncü verilerin temmuzda aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtilerek, "Bu dönemde, aylık tüketici enflasyonunun seyrinde yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarının etkisinin yanı sıra hizmet sektörüne ilişkin zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek alt kalemlerdeki gelişmeler öne çıkmaktadır." ifadesi kullanıldı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 40,6480'den tamamladı.