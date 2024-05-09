Perakendecilerin Anneler Günü'nden beklentisi 20 milyar liralık ciro oldu Özel günlerde yapılan harcamaların büyük bölümü Anneler Günü'nde yapılıyor. Esnaf ve perakende mağazalar bugünden beklendikleri ciroları ortaya koydu.

AA

Piyasaları canlandıran alışverişi artıran bir özel gün daha yaklaştı.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Anneler Günü alışveriş alışkanlıkları ve şu ana kadar yaşanan haraketlerle ilgili açıklama yaptı.

Verilen bilgilere göre, Anneler Günü öncesi başlayan hediyelik alışverişi perakende sektörüne hafta başından itibaren kısmi bir canlılık getirdi.

"Kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL’ye ulaşacak"

BMD Başkanı Sinan Öncel, Anneler Günü haftasında kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL’ye ulaşacağını öngördüklerini belirterek, "Yani Anneler Günü haftasının perakende alışverişine yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alışverişte yılbaşında sonra Anneler Günü geliyor

Öncel, Anneler Günü'nün yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin yapıldığı gün olduğuna dikkati çekerek, hediyelik alışverişinin perakende cirolarına olumlu yansıdığını ifade etti.

"Online kanallardan alınacak hediyeliklerde siparişlerin büyük ölçüde verildi"

Öncel, hafta başından itibaren mağazalardaki hediyelik alışverişinde hareketlilik gözlemlediklerini ifade ederek, şu açıklamada bulundu:

Online kanallardan alınacak hediyeliklerde siparişlerin büyük ölçüde verildiğini söyleyebiliriz. Anneler Günü'nü 12 Mayıs Pazar günü kutlayacağız. Mağazalarda hediyelik alışverişinin 11 Mayıs Cumartesi günü zirveye çıkmasını bekliyoruz. Hediyelik olarak en çok mücevher, kozmetik, kıyafet, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor.

"Mücevher, kozmetik ürünlerinde satışlan yüzde 100'ü aştı"

Cumartesi günü özellikle mücevher, kozmetik gibi ürünlerin satışında yüzde 100’e varan oranlarda artış olacağını öngördüklerini kaydeden Öncel, şunları kaydetti:

Merkez Bankası banka ve kredi kartı harcama verilerine göre geçen yıl Anneler Günü haftasında giyim-ayakkabı, beyaz eşya, elektrik/elektronik, kuyumcular, mobilya ev tekstili, sağlık-kozmetik ve yemek kategorilerinde yaklaşık 43 milyar liralık kartlı harcama yapılmıştı. Söz konusu kategorilerde bu yıl 26 Nisan haftasındaki harcama tutarı 75,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Anneler Günü haftasında ise kartla yapılan alışveriş hacminin 95 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz.

20 milyar TL katkı bekleniyor

Yani Anneler Günü haftasının perakende alışverişine yaklaşık 20 milyar TL katkı vermesini bekliyoruz. Bir de elbette nakit üzerinden yapılan alışverişler de olacak. Bunları da eklediğimizde ciroların çok daha yukarıya çıkacağını söyleyebiliriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)