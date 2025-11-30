Petrol devlerinin 10 aylık dönemindeki kârı azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin bu yılın ocak-eylül döneminde elde ettiği toplam kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 160 milyar dolara geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde bu şirketlerin toplam kârı 186 milyar dolar seviyesindeydi.

EN YÜKSEK KÂRI SAUDİ ARAMCO ELDE ETTİ

Bu yılın ocak-eylül döneminde petrol devleri arasında en yüksek kârı 78,8 milyar dolarla Saudi Aramco elde etti.

Aramco’yu 22,3 milyar dolarla ExxonMobil, 15,3 milyar dolarla Shell, 11,7 milyar dolarla TotalEnergies ve 9,5 milyar dolarla Chevron takip etti.

Liste genelinde şirketlerin kârlılık performansı 2024’e kıyasla önemli düşüş gösterdi.

Aramco’nun kârı yüzde 6,5 azalırken, ExxonMobil’de bu oran yüzde 14,5’i buldu. Shell’in kârı yüzde 23,5, TotalEnergies’in yüzde 15,2, Chevron’ın ise yüzde 34 geriledi.

PETROL KÂRINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Düşüş eğilimi diğer büyük şirketlerde de dikkat çekti. BP toplam 5,9 milyar dolar kâr açıklarken, şirketin kârlılığı geçen yıla göre yüzde 23,4 düştü.

Equinor yüzde 40,5 ile en sert daralmayı yaşayan petrol şirketi oldu. Eni yüzde 13,7, Schlumberger yüzde 26,5, ConocoPhillips yüzde 4,8, Baker Hughes yüzde 5,5, Halliburton ise yüzde 25 kâr kaybı açıkladı.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, üretim kısıtlamaları ve küresel talepteki zayıf görünüm, sektörün kârlılığı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Şirketlerin yılın son çeyreğine yönelik beklentileri ise enerji piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak şekilleniyor.