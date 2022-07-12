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    Petrol fiyatında sert düşüş

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi.
    • 12.07.2022 - 19:14
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    Petrol fiyatında sert düşüş

    Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.

    Çin'deki Covid-19 vakalarının artışı fiyatları etkiledi

    Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

    Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

    Petrol fiyatında sert düşüş #1


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