Petrol fiyatında sert düşüş

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 5 değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.

Çin'deki Covid-19 vakalarının artışı fiyatları etkiledi

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.