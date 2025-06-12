Petrol fiyatları jeopolitik gerilim endişeleriyle sert yükseldi

AA

Dün akşam saatlerinde ABD'li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelleri geri çekmeye hazırlandığı belirtti.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığı'nın Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

BRENT PETROLÜN VARİLİ DÜN YÜZDE 4,8 YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmeler sonrasında Brent petrolün varil fiyatı dün günü yüzde 4,8 yükselişle 69,4 dolardan tamamlarken, yeni işlem gününde 0,5 düşüşle 69 dolardan işlem görüyor.