Petrol fiyatlarına jeopolitik destek

Küresel petrol fiyatları, ham madde ve fiyatlama maliyetlerinde etkin rol üstleniyor.

Tamamlanan haftada petrol fiyatlamalarında jeopolitik gelişmeler etkili olurken, Rusya ve Ukrayna’nın barış sürecinin tıkanmasından birbirlerini sorumlu tutması ve ABD verilerinin dünyanın en büyük petrol tüketicisinde güçlü talep sinyalleri vermesi fiyatları yukarı taşıdı.

Ukrayna’da barışa giden yol belirsizliğini korurken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı diplomatik yollarla sona erdireceği beklentisiyle son iki haftadır yaşanan satış dalgasının ardından temkinli hareket etti.

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Avrupa’ya giden Druzhba petrol boru hattının kritik bir parçası olan Unecha petrol pompalama istasyonunu yeniden vurdu.

ABD HAM PETROL STOKLARININ AZALMASI FİYATLARI ETKİLEDİ

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklentilerin üzerinde azalmasıyla da desteklendi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, 15 Ağustos’ta sona eren haftada ABD ham petrol stokları 6 milyon varil azalırken, analistlerin beklentisi 1,8 milyon varillik düşüş yönündeydi.

DOĞALGAZ FİYATLARI

Doğalgaz tarafında ise fiyatlar, talep düşüşüyle geriledi. Cheniere’in Sabine Pass ve Sempra’nın Cameron LNG terminallerinde yaşanan teknik aksaklıklar tüketimi azalttı, ülke genelindeki talep de düşüş gösterdi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,36 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 4 değer kaybetti.