Piyasada gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izliyor.
Yurt içinde de gözler, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.
Ons ve gram altın güne yükselişle başladı.
ALTININ ONSU: 2 BİN 683 DOLAR
Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaşırken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 683 dolara çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 946 lira
Çeyrek altın: 4 bin 997 lira
Cumhuriyet altın: 20 bin 353 lira
Tam altın: 19 bin 989 lira
Yarım altın: 9 bin 997 lira
DOLAR/TL
Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,1718'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2100'den işlem görüyor.
Dolar, ABD eski başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimleri kazanma olasılığının arttığını gösterden tahminlerin ardından değer kazandı.
Trump'ın gümrük vergileri, vergi ve göç politikalarının enflasyonu yükselteceği düşünülüyor, dolayısıyla bu durum tahvil fiyatlarını olumsuz, doları ise olumlu etkiliyor
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,2100 lira
Euro: 37,2126 lira
Sterlin: 44,5331 lira
BRENT PETROL: 74,1 DOLAR
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 74,2 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 0,2 azalışla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.
BITCOIN
Bitcoin'in fiyatı ise dün 68 bin 424 doları test ederek temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 67 bin 362 dolardan işlem görüyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.
FAİZİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.
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