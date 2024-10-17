Piyasada gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi

AA

Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündemini öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde de gözler, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Ons ve gram altın güne yükselişle başladı.

ALTININ ONSU: 2 BİN 683 DOLAR

Altının ons fiyatı ise merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürerek yeniden rekor seviyelere yaklaşırken, yeni günde yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 683 dolara çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 946 lira

Çeyrek altın: 4 bin 997 lira

Cumhuriyet altın: 20 bin 353 lira

Tam altın: 19 bin 989 lira

Yarım altın: 9 bin 997 lira

DOLAR/TL

Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 34,1718'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2100'den işlem görüyor.

Dolar, ABD eski başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimleri kazanma olasılığının arttığını gösterden tahminlerin ardından değer kazandı.

Trump'ın gümrük vergileri, vergi ve göç politikalarının enflasyonu yükselteceği düşünülüyor, dolayısıyla bu durum tahvil fiyatlarını olumsuz, doları ise olumlu etkiliyor

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,2100 lira

Euro: 37,2126 lira

Sterlin: 44,5331 lira

BRENT PETROL: 74,1 DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 74,2 dolardan kapanırken, bugün de yüzde 0,2 azalışla 74,1 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BITCOIN

Bitcoin'in fiyatı ise dün 68 bin 424 doları test ederek temmuz ayından sonraki en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 67 bin 362 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

FAİZİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ekim ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.