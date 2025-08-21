Piyasada yeni tehlike: Suriye çeyreği

Son dönemde piyasada sahte altınlara bir yenisi daha eklendi.

Kuyumcular arasında “Suriye altını” olarak bilinen ve elden ele dolaşan çeyrek altınlar, gerçek çeyreklerden ayırt edilmesi oldukça zor bir sahte altın türü olarak öne çıkıyor.

DARPHANE'DE DEĞİL PİYASADA BASILIYOR, AYARI DÜŞÜRÜLÜYOR

Suriye altını, resmi Darphane üretimi yerine piyasada basılıyor ve ayarı düşürülüyor. Bu nedenle standart çeyrek altınlarla karşılaştırıldığında hem görünüş hem de ağırlık açısından küçük farklar bulunuyor, ancak sıradan alıcıların ayırt etmesi neredeyse imkânsız hale geliyor.

MİHENK TAŞI TESTİ İLE FARK EDİLİYOR

Bir kez satın alındığında bozdurulması oldukça güç olan Suriye altını, birçok kuyumcu tarafından geri alınmıyor. Kuyumcular, bu sahte altınları ancak mihenk taşı testi ve kendi geliştirdikleri yöntemlerle ayırt edebiliyor.

KUYUMCULAR DENETİM İSTEDİ

Kuyumcular, Suriye altınlarının 22 ayar yerine 20 veya 21 ayar olduğunu belirterek, “Kuyumcular Odası’nın bu konuda denetim yapması gerekiyor” dedi.

Kuyumcu esnafı, vatandaşları alışveriş sırasında dikkatli olmaya çağırarak, kandırılmamak için mutlaka güvenilir ve bilinen kuyumculardan altın alınması gerektiğini vurguladı.