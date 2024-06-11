Piyasalar, ABD'nin süper çarşambasına hazırlanıyor Piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Aynı zamanda Fed'in yarın alacağı para politikası kararının faizi sabit bırakma yönünde olması bekleniyor. Bunu yanı sıra açıklamalar da ilgi ile takip edilecek.

ensonhaber.com

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dolar kuru, hem ABD tüketici fiyatlarının açıklanacağı, hem de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı "süper çarşamba"ya hazırlanıyor.

New York Fed'in dün yayınladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, mayısta 0,1 puan azalışla yüzde 3,2'ye geriledi.

Döviz

Kur bugüne 32,38 TL'den, euro ise 34,87 TL'den başladı.

Euro pazar günü gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın güç kazanmasının ardından yaşadığı değer kaybını sürdürüyor.

Euro, dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Euro/TL kuru ise 35,16 TL'den 34,88'e geriledi.

Ons Altın

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,7 değer kazancıyla günü 2 bin 311 dolardan tamamlarken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 2 bin 303 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde altın rakamları

Yurt içindeki altın fiyatları dünkü kapanışa göre artışa geçti.

Gram altın 2 bin 399 lirada, çeyrek altın 4 bin 69 lirada, Cumhuriyet altını 16 bin 578 lirada, tam altın 16 bin 275 lirada ve yarım altın 8 bin 137 lirada.

Brent petrol

Dün, yüzde 3,2 ile 3 Ocak'tan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydederek günü 81,9 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,7 gerileyerek 81,3 dolardan işlem görüyor.

Aynı günde enflasyon ve faiz oranı açıklanacak

Yarın saat 15.30'da ABD enflasyonu açıklanacak ve ardından saat 21.00'de Fed'in faiz kararını belki olacak.

Yarın ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceği kaydediliyor.

Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatıyor.

Powell'ın konuşması takip edilecek

Fed'in faiz kararından sonra Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek ve vereceği mesajlarda faiz düşüşü zamanlamasına dair ipuçları aranacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi

Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 azalışla 9.997,91 puandan tamamladı. Böylece endeks, marttan bu yana ilk kez üst üste beş işlem günü düşüş kaydetti.