Piyasalar ABD'nin temmuz enflasyonu verisini bekliyor

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin de bir önceki aya göre hafif yüksek geleceği öngörülürken, bu durum ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişelere neden oluyor.

Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Ülkede enflasyonun hala Fed'in yüzde 2 olan hedefinin üstünde bulunduğunu belirten analistler, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu daha da yükseltebileceği endişelerinin öne çıktığını söyledi.

"ENFLASYON YÜKSEK GELİRSE FED'İN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ ERTELENİR"

Enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek gelmesi ve bunun da Fed'in faiz indirim beklentilerini ötelemesi durumunda piyasalarda satış baskısının artabileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

ABD-ÇİN GÜMRÜK TARİFESİ

Öte yandan Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

ALTIN İTHALATINA VERGİ YOK

Ayrıca altın ithalatının tarifeler kapsamında olduğuna dair geçen hafta gündeme gelen haberlerin ardından Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı.

Trump ayrıca istifa çağrısında bulunduğu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile bir araya geldi.

Öte yandan, ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberler sonrası söz konusu şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,28 geriledi.

ABD Başkanı Trump, Nvidia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını doğrularken, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceğine işaret etti.

ABD'DE ENDEKSLER DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,5 seviyesinde seyrediyor.

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 3 bin 354 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 383 lira

Çeyrek altın: 7 bin 433 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 291 lira

Tam altın: 29 bin 742 lira

Yarım altın: 14 bin 871 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemesi sonrasında yüzde 0,4 artışla 66,6 dolarda seyrediyor.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,18 artışla 40,7275'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,7211'den alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,7211 lira

Euro: 47,3524 lira

Sterlin: 54,7884 lira

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 yükselerek 12.461,00 puanda işlem gördü.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,06 yükselişle 12.462,00 puandan başladı.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 12.454,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.461,00 olmuştu. Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.462,00seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BITCOIN GERİLEDİ

Kripto para piyasasında en fazla işlen gören para birimi Bitcoin, dün yükseldiği 122 bin seviyesinden 3 bin 591,3 dolar (Yüzde2,94) kayıpla 118 bin 687,4 dolara geriledi.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, haziran ayı perakende satış hacmi

12.00 Almanya, ağustos ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı Zew ekonomik güven endeksi

15.00 Almanya, haziran ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, temmuz ayı federal bütçe dengesi