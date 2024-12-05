Piyasalar dalgalanmaya devam ediyor! 5 Aralık'ta altın ve döviz fiyatları

Altın fiyatları ABD'da başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması sonrasında rekor kırmıştı.
Ons altın 2 bin 750 dolara ve bundan etkilenen gram altın ise yurt içinde serbest piyasada 3 bin 150 liraya kadar tırmanmıştı.
Bugün ise altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 652 dolardan işlem görüldü.
ALTIN
Gram altın: 2 bin 959 lira
Çeyrek altın: 5 bin 19 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 444 lira
Tam altın: 20 bin 70 lira
Yarım altın: 10 bin 35 lira
DÖVİZ
Dolar/TL dün yatay seyirle 34,7283'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada 34,7649'dan işlem görüyor.
Dolar: 34,7649 lira
Euro: 36,7138 lira
Sterlin: 44,2157 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,26 yükselişle 9.912,17 puandan başladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise bugün yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 72,1 dolardan satılıyor.
BITCOIN
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Bitcoin'in aslında doların değil ancak altının bir alternatifi olduğunu dile getirmesi dikkati çekti. En fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin ise 102 bin doları geçti.
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