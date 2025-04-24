Piyasalar güne altın ve dolarda sınırlı düşüşle başladı

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikaları, küresel ekonomiler ve varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Trump', ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşattı. Hatta Trump, bir önceki beyanlarının aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi ve "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız." dedi.

ONS ALTIN

ABD hükümetinin tarifeler konusundaki ılımlı mesajları ve Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklamasının ardından altının ons fiyatı dün yüzde 2,3 düşerek 3 bin 304 dolardan kapandı.

Yeni işlem gününde ons altında alıcılı bir seyir izlenirken şu sıralarda yüzde 0,9 yükselişle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 87 lira

Çeyrek altın: 6 bin 934 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 255 lira

Tam altın: 27 bin 740 lira

Yarım altın: 13 bin 870 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 38,3030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,2905 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,2905

Euro: 43,6037

Sterlin: 51,0994

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde, dün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla pay piyasaları kapalıydı.

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 9.312,13 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise salı günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 10.281,00 puanda işlem gördü.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından yeni günde yatay seyirle 65,3 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASINDA YÜKSELİŞ

Trump'ın Powell'a yönelik söylemleri sonrasında New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,67, Nasdaq endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Trump yönetimin tarife mesajları bölgedeki risk algısı üzerinde etkili oluyor.