Piyasalar haftaya hareketli başladı! 18 Ağustos'ta altın, döviz, Bitcoin, Brent petrol

Emtia piyasası, makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasıyla sert dalgalanmaların görüldüğü bir haftayı geride bıraktı.

Dolar endeksi cuma günü yüzde 0,3 düşüşle 97,9 seviyesinden kapanırken, şu sıralarda yatay seyrediyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı cuma bir önceki kapanışının hemen altında 3 bin 335 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,6 artışla 3 bin 354 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 401 lira

Çeyrek altın: 7 bin 463 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 406 lira

Tam altın: 29 bin 853 lira

Yarım altın: 14 bin 926 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 azalışla 40,8000'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 40,8950'den işlem gördü.

Döviz fiyatlarında son durum ise şöyle:

Dolar: 40,9031 lira

Euro: 47,9612 lira

Sterlin: 55,5828 lira

PETROL FİYATLARINDA RUSYA-UKRAYNA ATEŞKES BEKLENTİSİ

Brent petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna ateşkes beklentilerinin etkisinde kaldı. Brent petrol şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 65,5 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 2,29 düşüşle 115 bin 312 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise yüzde 4,24 kayıpla 4 bin 282,14 dolarda.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 12.238,00 puanda işlem gördü.

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,2 artışla 12.236,00 puandan başladı.

BUGÜNÜN GÜNDEMİ

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini söyledi.