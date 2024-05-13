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Piyasalar tasarruf tedbirlerine odaklandı: Altın ve dövizde son durum

Piyasalar tasarruf tedbirlerine odaklandı: Altın ve dövizde son durum Dünyada altının ons fiyatı sınırlı düşüşle 2 bin 352 dolara gerilerken, yurt içinde gram altının fiyatı ise 2 bin 426 liradan işlem görüyor. Dolar 32,2110 liradan ve euro 34,7488 liradan satılıyor.