Piyasalar tasarruf tedbirlerine odaklandı: Altın ve dövizde son durum

Bugün gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı tasarruf verimlilik paketine odaklandı.
Dolar/TL, cuma günü yükseliş eğilimde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 32,3441'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2110 seviyesinden işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 2 bin 352 dolardan başladı.
Döviz fiyatları
Döviz fiyatlarına bakıldığında dolar 32,2110 liradan, euro 34,7488 liradan ve sterlin ise 40,2888 liradan satılıyor.
Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı, serbest piyasada altın fiyatlarındaki değişim ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 426 lira
Çeyrek altın: 4 bin 131 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 833 lira
Tam altın: 16 bin 526 lira
Yarım altın: 8 bin 262 lira
BIST 100 endeksi 10.251,22 puanda
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 yükselişle 10.251,22 puandan başladıHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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