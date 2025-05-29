Piyasalar Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme rakamlarını bekleniyor

AA
Piyasalar ve yatırımcıların odağında yarın açıklanacak önemli bir veri bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden paylaşacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 büyüyeceğini öngörmüştü.
2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 2,91
Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 düzeyinde bulunuyor.
2024 VERİLERİ
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,4, 4. çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış