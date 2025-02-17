Piyasalar yeni haftada hareketli başladı! 17 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.
Bugün yurt içinde saat 11.00'de bütçe dengesi açıklanacak.
ONS ALTIN REKOR: 2 bin 943 dolar (10 Şubat)
GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 460 lira (13 Şubat)
ALTIN
Altının ons fiyatı cuma günü 2 bin 885,43 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,7 artışla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 3 bin 377 lira
Çeyrek altın: 5 bin 725 lira
Cumhuriyet altın: 23 bin 317 lira
Tam altın: 22 bin 901 lira
Yarım altın: 11 bin 451 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 artışla 36,2240'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,03 artışla 36,2328 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 36,2328 lira
Euro: 38,0379 lira
Sterlin: 45,8802 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,6 dolardan satılıyor.
BITCOIN
Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 1,37 ve 1.332,8 dolar düşüşle 96 bin 271,3 dolara geriledi.
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