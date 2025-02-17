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Piyasalar yeni haftada hareketli başladı! 17 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları

Piyasalar yeni haftada hareketli başladı! 17 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları Yeni haftaya altın geçen haftanın üzerinde ancak rekor seviyenin altında başlarken, dövizdeki artış devam etti.