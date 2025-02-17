Piyasalar yeni haftada hareketli başladı! 17 Şubat'ta altın ve döviz fiyatları
Haber Merkezi

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.

Bugün yurt içinde saat 11.00'de bütçe dengesi açıklanacak.

ONS ALTIN REKOR: 2 bin 943 dolar (10 Şubat)

GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 460 lira (13 Şubat)

ALTIN

Altının ons fiyatı cuma günü 2 bin 885,43 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,7 artışla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 377 lira

Çeyrek altın: 5 bin 725 lira

Cumhuriyet altın: 23 bin 317 lira

Tam altın: 22 bin 901 lira

Yarım altın: 11 bin 451 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 artışla 36,2240'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,03 artışla 36,2328 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 36,2328 lira

Euro: 38,0379 lira

Sterlin: 45,8802 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,6 dolardan satılıyor.

BITCOIN

Kripto para birimleri içinde en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 1,37 ve 1.332,8 dolar düşüşle 96 bin 271,3 dolara geriledi.

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Aslı Didari
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