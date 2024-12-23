Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı! İndirim bekleniyor

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor.
Yurt içinde ise bu hafta gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Şu anda yüzde 50 olan faizin indirilme beklentisi ağır basıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son faiz kararını 26 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZİN YÜZDE 43,49'YE İNMESİ BEKLENİYOR
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
YURT İÇİNDE BUGÜN GÜNDEM SAKİN
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 İngiltere, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)
18.00 ABD, aralık ayı New York Fed tüketici güveni
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