Yeni haftanın ilk gününde piyasalar! Altın, döviz, Bitcoin fiyatları

Haber Merkezi

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 artışla 2.630 dolar seviyesinden başladı.

Haftanın ilk iş gününü açılışında ons altının sınırlı artışına gram altın da eşlik etti.

Yurt içinde de altın sınırlı yükselişe geçti.

Gram altın 2 bin 973 lira oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 973 lira

Çeyrek altın: 5 bin 42 lira

Cumhuriyet altın: 20 bin 541 lira

Tam altın: 20 bin 165 lira

Yarım altın: 10 bin 82 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.

Dolar bugün, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2190 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,2190 lira

Euro: 36,7887 lira

Sterlin: 44,4039 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en çok işlem gören para birimi olan Bitcoin, 0,74 ve 712,3 dolar düşüşle 95 bin 445 dolara kadar geriledi.

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından yükseliş trendini sürdürerek 108 bin doları aşan Bitcoin, Fed'in faiz kararının ardından gerilemeye devam ediyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi bugünse haftaya yüzde 0,33 yükselişle 9.756,61 puandan başladı.

BRENT PETROL

Geçen hafta Çin'deki talebin azalabileceği endişeleriyle gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 72,9 dolardan alıcı buluyor.