Yeni haftanın ilk gününde piyasalar! Altın, döviz, Bitcoin fiyatları

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 artışla 2.630 dolar seviyesinden başladı.
Haftanın ilk iş gününü açılışında ons altının sınırlı artışına gram altın da eşlik etti.
Yurt içinde de altın sınırlı yükselişe geçti.
Gram altın 2 bin 973 lira oldu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 973 lira
Çeyrek altın: 5 bin 42 lira
Cumhuriyet altın: 20 bin 541 lira
Tam altın: 20 bin 165 lira
Yarım altın: 10 bin 82 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, euronun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.
Dolar bugün, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,2190 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 35,2190 lira
Euro: 36,7887 lira
Sterlin: 44,4039 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en çok işlem gören para birimi olan Bitcoin, 0,74 ve 712,3 dolar düşüşle 95 bin 445 dolara kadar geriledi.
ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından yükseliş trendini sürdürerek 108 bin doları aşan Bitcoin, Fed'in faiz kararının ardından gerilemeye devam ediyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi bugünse haftaya yüzde 0,33 yükselişle 9.756,61 puandan başladı.
BRENT PETROL
Geçen hafta Çin'deki talebin azalabileceği endişeleriyle gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 72,9 dolardan alıcı buluyor.
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