Piyasalarda gün ortası! Altın düşüşe geçti

Jeopolitik sorunlar, ABD'nin hareketlenen ekonomik verileri, varlıklar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dünyadaki akımdan yurt içindeki piyasalar da etkileniyor.
Dün 8.872,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,21 puan ve yüzde 0,33 azalışla 8.843,64 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,08 azalışla 8.865,46 puana çıktı.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.
ALTIN
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 2 bin 721 dolarda.
Yurt içinde altın fiyatları ise düne göre şöyle düşüş gösterdi:
Gram: 2 bin 996 lira
Çeyrek: 5 bin 80 lira
Cumhuriyet: 20 bin 699 lira
Tam altın: 20 bin 324 lira
Yarım altın: 10 bin 154 lira
DÖVİZ
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2930 liradan, euro 37,1820 liradan satılıyor.
BRENT PETROL
Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 74,4 dolardan işlem görüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış