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Piyasalarda gün ortası! Altın düşüşe geçti

Piyasalarda gün ortası! Altın düşüşe geçti Haftanın son işlem gününde gün ortasına bakıldığında yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüş göze çarpıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısında en düşük 8.819,60, en yüksek 8.887,84 puanı gördü.