Piyasaların odağında Fed başkan adayı Kevin Warsh var

Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmaya devam ediyor.

ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentiler sürüyor.

Bir yandan da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen 56 yaşındaki Kevin Warsh'ın açıklamaları da takip ediliyor.

Fed'in şimdiki başkanı 72 yaşındaki Jerome Powell'ın görev süresi, mayıs ayında sona erecek.

ESKİ BAŞKAN VE YENİ BAŞKAN ADAYI AYNI FİKİRDE

Trump faiz politikasında anlaşamadığı Powell'ın ardından önerdiği Kevin Warsh'ın da aynı fikirde olması kafaları karıştırıyor.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, bugün Fed başkanlığı adaylığı görüşülecek bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ın söz konusu oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı.

WARSH, PARA POLİTİKASININ BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASINDA KARARLI

Warsh, para politikasının bağımsızlığının korunmasında kararlı olduğunu belirtti.

TRUMP, POWELL'I HİÇ İSTEMEDİ

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği andan itibaren Powell'ın faiz indirmesini talep etti ve basın toplantılarında kendisinden küçük düşürücü ifadelerle söz etti.

Bazı çevrelere göre Powell'ın emekliliğini son dakika uzatacağı iddiaları da gündeme gelmeye başladı.