Dolar
8.4394
0.2125%
Euro
9.9034
0.2388%
Altın
1904.62
-0.011%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
517.076
0.2374%
Bitcoin
119549.62
0.9997%
EXEN Coin
12.38
5.18%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Piyasaların ve vatandaşın gözü bugün dolardaydı

    ABD’de yaşanan başkanlık seçimi piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün piyasaların ve vatandaşın gözü başta dolar olmak üzere dövizin son durumundaydı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 17:28
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 18:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Piyasaların ve vatandaşın gözü bugün dolardaydı

    Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar, euro ve sterlin güne dünkü seviyelerinden başladı. Günün sonrasındaki durumunu da sizin için saat saat takip ettik.

    DOLAR/TL 8.48 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

    Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 8.3862 lira ve en yüksek 8.5255 lirayı gördükten sonra, saat 09.30’da 8.48-8.49 lira aralığında seyrediyordu.

    EURO/TL 9.87 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

    Euro en düşük 9.7727 lira ve en yüksek 9.9395 lirayı gördükten sonra, saat 09.30’da 9.87-9.88 lira aralığındaydı.

    STERLİN /TL 11.01 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

    Sterlin en düşük 10.9084 lira ve en yüksek 11.0941 lirayı gördükten sonra 11.01-11.02 lira saat 09.30’da aralığında hareket ediyordu.

    GÜN İÇİNDE DÖVİZİN DURUMU:

    Gün ilerledikçe dolar ve euronun TL karşısındaki durumunu saat saat sizin için not aldık.

    Piyasaların ve vatandaşın gözü bugün dolardaydı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir