Piyasaların ve vatandaşın gözü bugün dolardaydı

Piyasaların ve vatandaşın gözü bugün dolardaydı

ABD’de yaşanan başkanlık seçimi piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün piyasaların ve vatandaşın gözü başta dolar olmak üzere dövizin son durumundaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar, euro ve sterlin güne dünkü seviyelerinden başladı. Günün sonrasındaki durumunu da sizin için saat saat takip ettik.

DOLAR/TL 8.48 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

Döviz piyasalarındaki işlemlerde; dolar en düşük 8.3862 lira ve en yüksek 8.5255 lirayı gördükten sonra, saat 09.30’da 8.48-8.49 lira aralığında seyrediyordu.

EURO/TL 9.87 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

Euro en düşük 9.7727 lira ve en yüksek 9.9395 lirayı gördükten sonra, saat 09.30’da 9.87-9.88 lira aralığındaydı.

STERLİN /TL 11.01 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

Sterlin en düşük 10.9084 lira ve en yüksek 11.0941 lirayı gördükten sonra 11.01-11.02 lira saat 09.30’da aralığında hareket ediyordu.

GÜN İÇİNDE DÖVİZİN DURUMU:

Gün ilerledikçe dolar ve euronun TL karşısındaki durumunu saat saat sizin için not aldık.